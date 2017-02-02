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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

ŞENOL GÜNEŞ'TEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Şenol Güneş, pazar günü F.Bahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde kolları sıvadı.

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Şenol Güneş, Türkiye Kupası'nda oynanacak derbiyi kazanmaları halinde F.Bahçe'yi lig yarışında da düşüreceklerini oyuncularına iletti.

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Bu sezon en kötü futbollarını F.Bahçe karşısında oynadıklarını belirten Güneş, F.Bahçe'nin stresi yüksek maçları çok daha iyi oynadığını anlatarak, "Yenelim, bu iş bitsin. Eğer pazar günü kazanırsak, ezeli rakibimizi lig yarışından da düşürürüz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon hakkını kullanmaya karar verdi.

Siyah- beyazlı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde yer alan artı bir yıllık opsiyon hakkının kullanılacağına dair TFF'ye bir yazı gönderdiği ifade edildi.

Güneş aynı şartlarda gelecek sezonda da Beşiktaş'ın başında olacak. Şenol Güneş, Beşiktaş'tan senelik 1.5 milyon euro kazanıyor.

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