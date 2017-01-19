Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hazırlık maçı gibi oldu. Rakibimiz, gücü oranında iyi oynamaya çalıştı. Oynamayan oyuncuların durumunu görmek bakımından onlar için kritikti. Oyuncularım zaman zaman iyi işler yaptı. Daha iyi olmalarını bekliyorum. Daha tempolu, arzulu oyun istiyorum. Rekabet için buna ihtiyaç var" şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe güçlü bir takım"

Son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan Güneş, "Fenerbahçe güçlü bir takım. İyi hocaları ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarışta varız. Zor olacaktır. Önceliğimiz Alanya maçı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Mitrovic'in kalitesi var"

Devre arasında transfer ettikleri Matej Mitrovic için ise siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Oyuncu kalitesi var. Antrenman eksikliği bulunuyor. Takımla bütünleşmesi yeni oldu. Uyumunun iyi olacağını gösteriyor" diye konuştu.



"Kerim, genç ve önü açık bir oyuncu"

Beşiktaş'tan İngiltere'nin Birmingham takımına transfer olması beklenen Kerim Frei'in yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Güneş, "Teknik ve hızlı biri ama duygusal kırılmaları fazla olan, bu şekilde de kendine duvar ören bir oyuncu görüntüsü vardı. Oynamadığı zaman olumsuz görüntüsü olabiliyordu. Takımda sayısal fazlalıktan şans gelme durumu olmuyordu. Kerim aramızdan ayrıldı. Umarım başarılı olur. Genç ve önü açık bir oyuncu" dedi.