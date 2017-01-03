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Şenol Güneş'ten Eto'o açıklaması !

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ETO'O AÇIKLAMASI !

Lige verilen arayı Antalya kampında geçiren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

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Güneş’e takımdan ayrılacak isimler sorulurken, en öne çıkan konu ise Samuel Eto’o ismi oldu.

Güneş pivot santrfor istediğini belirtirken, Kamerunlu yıldızın takıma gelmesi halinde farklı bir sisteme döneceğini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Güneş’in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Benim herhangi bir sitemim yok. Bazen ismimi kullanarak infial yaratmak isteniyor ama biz bu işlerde yokuz. Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere karşı hep birlikte durmalıyız. Beraberlik bile bizim için başarısızlık, kazanan takım olmalıyız. Rakiplerimizi düşman olarak görmüyoruz. İkinci yarıda güzel futbol oynayarak kazanmayı hak etmeyi bekliyoruz."

"ETO BİZDE ÇOK GOL ATABİLİR"

"Beşiktaş’tan kim gidecek kim kalacak şu an kesin değil. Burada bulunan herkes bizim oyuncumuzdur. Takımdan kimin gideceğini, kimin kalacağını transfer dönemi bittiğinde göreceğiz. Elimizdekilerden farklı tipte çabuk bir stoper ve ayrıca hücum oyuncusu transfer etmeyi düşünüyoruz. Eto’o bizde olsa fazla gol atmaya meyilli bir oyuncu. Ancak hala Antalyaspor’un futbolcusu. Yarın ne olur bilemeyiz. Eto’o golcülük bakımından tartışılmaz bir oyuncu. Fakat ben pivot santrfor istiyorum. Eto’o bizde olsa farklı bir yapıyla oynarız."

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