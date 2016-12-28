Şenol Güneş'in vazgeçilmezi Cenk

Geçen sezonun ardından Mario Gomez'in ayrılmasıyla hücum hattında daha fazla sorumluluk alma fırsatı bulan Cenk Tosun, bu sezonun ilk bölümünde takımının yaptığı tüm maçlarda görev alan tek isim olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki 16 müsabakada bin 396 dakika forma giydi.

Cenk Tosun'un ardından teknik direktör Şenol Güneş'in en çok süre verdiği isim, savunma oyuncusu Marcelo Guedes oldu. Sezon başından itibaren farklı isimlerle defansın göbeğinde görev almak zorunda kalan Marcelo, 15 maçta bin 350 dakika şans yakaladı.



Hutchinson, bu sefer maç kaçırdı

Siyah-beyazlı takımda istikrarıyla dikkati çeken Atiba Hutchinson, geçen sezona göre maç kaçırsa da en fazla oynayan oyuncu sıralamasında ilk 3'te yer aldı.



Bu sezon Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında dinlendirilen tecrübeli oyuncu, 14 karşılaşmada bin 260 dakika sahada kaldı.



Fabricio formayı kaptı ve bırakmadı

Sezon başında İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından kiralık olarak transfer edilen kaleci Fabricio Agosto Ramirez, Tolga Zengin'den kaptığı formayı ilk bölüm sona erene kadar bırakmadı.



Geçen sezon yaşadığı ağırlık sakatlık nedeniyle kendisiyle ilgili soru işaretlerinin oluşmasına neden olan Fabricio; Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarında Tolga Zengin'in yedeği olarak kadroda kendine yer buldu. Ligin 3. haftasında Kardemir Karabükspor karşılaşmasında şans yakalayan İspanyol kaleci, bunu iyi kullandı. Şenol Güneş'in 14 maçta görev verdiği Fabricio, Hutchinson gibi bin 260 dakika görev yaptı.



Tosic, Quaresma ve Tolgay Arslan

Beşiktaş'ta en fazla süre alan isimler arasında Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Tolgay Arslan da oldu.



Zaman zaman savunmanın göbeğinde zaman zaman da sol kanatta oynayan Tosic, bin 170 dakika sahada kaldı.



Takımın önemli oyuncularından Quaresma bin 117 dakika şans bulurken, Tolgay Arslan ise bin 37 dakika forma giydi.



En büyük düşüşü Tolga Zengin yaşadı

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon en büyük düşüşü tecrübeli kaleci Tolga Zengin yaşadı.



Geçen sezonun 16 haftalık bölümünde 15 maçta bin 350 dakika şans yakalayan Tolga, bu sezon sadece 2 müsabakada forma giyebildi. Formayı Fabricio'ya kaptıran siyah-beyazlı oyuncu, 180 dakika süre aldı.



Caner Erkin ile Talisca'ya sakatlık engeli

Ligin 16 haftalık bölümünde takımın en şanssız isimleri Caner Erkin ile Anderson Talisca oldu.



Her iki oyuncu da ağır sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kaldı. Caner Erkin'in bu sezon sonuna kadar oynaması beklenmezken, Talisca da 16 haftalık periyodun büyük bölümünü kaçırdı. Her iki oyuncu altışar maç süre alırken, Caner Erkin 462, Talisca da 451 dakika forma giydi.



Aras Özbiliz sadece 7 dakika oynayabildi

Beşiktaş'ta en az süreyi Aras Özbiliz aldı. Omzundan sakatlık yaşayan ve Talisca gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Aras, sadece Aytemiz Alanyaspor maçında oynayıp 7 dakika mücadele etti.



Oyuncuların oynadığı maçlar ve aldığı süreler



Beşiktaş'ta futbolcuların oynadığı maç sayısı ve aldığı süreler şöyle:



Oyuncu Süre Maç



Cenk Tosun 1396 16

Marcelo 1350 15

Hutchinson 1260 14

Fabricio 1260 14

Tosic 1170 13

Quaresma 1117 14

Tolgay Arslan 1037 15

Gökhan Gönül 996 12

Oğuzhan Özyakup 859 11

Aboubakar 811 14

Adriano 729 13

Beck 563 9

Olcay Şahan 496 11

Caner Erkin 462 6

Talisca 451 6

Necip Uysal 445 8

Gökhan İnler 384 8

Rhodolfo 348 5

Atınç Nukan 192 3

Tolga Zengin 180 2

Ömer Şişmanoğlu 163 8

Kerim Frei 156 6

Aras Özbiliz 7 1