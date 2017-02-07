ANA SAYFA
Şenol Güneş'in korktuğu başına geldi !

ŞENOL GÜNEŞ'İN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ !

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in yaşanacak gerilimi önceden gördüğü ve bunu oyuncuları ile paylaştığı ortaya çıktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Takımın kaptanları Oğuzhan Özyakup ve kaleci Tolga Zengin ile görüşen Güneş’in “Fenerbahçeli futbolcular bizi tahrik edecektir. Pozitif olun ve onlara uymayın. Maçı bu şekilde kazanmak isteyeceklerdir” dediği öğrenildi ancak buna rağmen özellikle Tosic’in RVP ile yaşadığı olaylar tecrübeli teknik adamı çıldırttı.

Olaylı 90 dakikanın ardından soyunma odasında konuşan Güneş, “Dediğim oldu, tuzağa düştük. O pozisyonda bizim lehimize faul verilmişti ama Tosic, RVP’nin oyununa gelip kırmızı kartı gördü.Bunlar çok önemli şeyler, daha soğukkanlı olmak zorundaydık” dedi.

Sırp oyuncu da hatasının farkında olduğunu belirtip herkesten özür diledi.

YÖNETİCİLER ŞAŞKIN: "HOCAYI VE OĞUZHAN'I HİÇ BÖYLE GÖRMEDİK"

Beşiktaş yönetimi de derbinin ardından durum tespitinde bulundu. Bazı yöneticiler özellikle teknik direktör Şenol Güneş’in ve Oğuzhan Özyakup’un gösterdikleri sinirli tavırlara anlam veremediklerini belirtip, “Özellikle kaptan Oğuzhan’ın daha bilinçli ve sakin olması gerekirdi. Şenol Hoca’nın da o gergin hallerine hiç alışkın değiliz. İlk kez onları böyle gördük. Neden böyle yaptılar anlamadık” şeklinde yorumlarda bulundular.

AHMET NUR ÇEBİ: DOĞRU KARARLARI KURUMLAR VERECEK

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ise yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirtti. Çebi “Bundan sonra top Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Türk futboluna katkı sağlayacak doğru kararları kurumlar verecek. Herkes haklarını Türkiye Futbol Federasyonu'nda arayacak” dedi.

BERK HACIGÜZELLER: "BİZ BÖYLE KAZANMAK İSTEMEZDİK"

Beşiktaş’ın mali işlerden sorumlu yöneticisi Berk Hacıgüzeller de olaylı Fenerbahçe derbisine yönelik açıklamalarda bulundu. Hacıgüzeller, “Camia olarak böyle kazanmış olmayı istemezdik. Hiçbirimizin içine sinmezdi. Futbol bir spor dalı ve futbol içerisinde olamayacak şeyler için de hazırlıklı olmak gerektiği ortaya çıkıyor. Rakipten önce futbola konsantre olmalarını beklemek işin doğasıdır ve efendiliğidir. Bu durum hakemlerin de işini kolaylaştırıcı bir unsurdur” ifadelerini kullandı.

Habertürk

286
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Wesley Sneijder depremi !Lukas Podolski sezon sonu yolcu !Talisca'dan Benfica'ya: ''2 aylık alacağımı verin''
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi !Şenol Güneş'in korktuğu başına geldi !''Ben bunu her maç yaparım''
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı depremi !Van Persie kararı belli oldu !Sigthorsson gecelerde oynamış !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS