Şenol Güneş şehitlere saygı maçı öncesi konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Arena’da düzenlenen Şehitlere Saygı amaçlı Yıldızlar Karması maçı öncesinde terör olayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“ASIL AMAÇ BİRLİK, MADDİ OLARAK YANILGIYA DÜŞERİZ”

“Üzüntülü bir dönemden ve zor bir dönemden geçiyoruz. Mesajlara ihtiyacımız var ama daha da önemlisi maddi, manevi seferberlik dönemindeyiz. Ülkemize kasteden, kötü niyetli olanların zorluklarını görüyoruz. Daha çok Birlik, beraberliğe ihtiyaç var. Bu akşam da mesaj anlamında önemli bir olay. Bir maddi katkısı tabi ki önemli ama böyle bakarsak yanılgıya düşeriz.

“BİZE DÜŞEN DEVLETE DESTEK OLMAKTIR”

Din, dil ayrımı yapmadan ülkemize kastedenlere karşı birlik görüntüsü sergilemeyiz. İnsanımızı umutsuzluğa sürükleyenlere karşı birlikte olmaya çalışıyoruz. Kim olursa olsun hiç fark etmez. Sınırlarımızda Irak ve Suriye’yi görürsek, çok kötü dönemler geçiren ülkeler var. Tabi ki o devletin görevi ve bize düşen de destek olmaktır. Bugün sporcusuyla, antrenörüyle birlik olacağız. Güvenlik güçlerinin ve bütün ailelerinin desteğe ihtiyacı var. Türkiye’de sıkıntısı olan her ailenin iyi olmasını istiyoruz. Çevremizdeki insanlar ne kadar mutlu olursa, biz de o kadar mutlu oluyoruz.

“ÇEVREMİZDE HAİNLİK YAPABİLECEK İNSANLAR VAR”

Belli ki dış kaynakı. Söylenen de o zaten. Olağanüstü işler gelişiyor. Çevremizde bir sürü insanın hainlik yapabileceğini görüyorsun. Ne isteniyor? Bombayı atan da, attıran da ailesi yok mu? Onların da sonunu hazırlıyor. Biz etrafımıza bakıp, kötü niyetli olanları ilgi yerlere bildirip yardımcı olmak zorundayız.”