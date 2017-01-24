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Şenol Güneş oteli ayağa kaldırdı

ŞENOL GÜNEŞ OTELİ AYAĞA KALDIRDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçı için kamp yaptıkları oteli ayağa kaldırdı. Sebebi Aboubakar'ı izleyebilmek...

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Siyah-beyazlı beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş kamp yaptıkları otelde kablolu yayın olmaması üzerine Afrika Kupası'nda mücadele eden Aboubakar'ı izlemek için tivibu yayını kurdurttu. 1 saat içinde yetkililerce kurulan tivibu'da maç izledi. Kamerun ile Gabon 0-0 kaldı..

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