Şenol Güneş oteli ayağa kaldırdı

Siyah-beyazlı beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş kamp yaptıkları otelde kablolu yayın olmaması üzerine Afrika Kupası'nda mücadele eden Aboubakar'ı izlemek için tivibu yayını kurdurttu. 1 saat içinde yetkililerce kurulan tivibu'da maç izledi. Kamerun ile Gabon 0-0 kaldı..
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