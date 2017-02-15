Şenol Güneş Gökhan Töre'nin dönüşünü veto etti

Hali hazırda West Ham'ın oyuncusu olan ve ameliyat olduğu için gelecek sezonun başlamasıyla beraber yeniden Beşiktaş forması giyecek olan Gökhan Töre'ye teknik heyetten veto geldi. Şenol Güneş, West Ham'a gitmeden önce, "Gitme, seninle yapacak daha çok işimiz var" dediği Töre'yi ikna edememişti.

Töre daha sonra da İngiltere'de, "Çalıştığı en iyi teknik adam Bilic" diyerek Güneş'e dönmek istemediği mesajını göndermişti. Gelinen noktada teknik heyetin gelecek sezon yapılanmasında Töre'ye yerinin olmadığını, ancak kulübede oturabileceğini, uygun fiyat bulunursa satılmasını tavsiye ettiği ifade edildi.

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