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Şenol Güneş futbolcuları uyardı !

ŞENOL GÜNEŞ FUTBOLCULARI UYARDI !

Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesinde öğrencilerini uyardı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, pazar günü Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularını hem uyardı hem de motive etti. Öğrencilerine, 3 kulvarda yarıştıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Bu 3 kulvarda da başarılı olabilecek potansiye sahip bir takımız. Sizlere güveniyorum. Bu dönemde kendinize iyi bakmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

TELAFİSİ BULUNMUYOR

Yeni isimlerin kadroya katılmasıyla daha da güçlü bir takım olduklarına vurgu yapan Teknik Direktör Güneş, “Pazar günü Fenerbahçe ile Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geleceğiz. Tek maç ve bunun telafisi yok. En büyük avantajımız taraftarımızın önünde oynayacak olmamız. Onların desteğiyle Fenerbahçe'yi yenip adımızı çeyrek finale yazdırmalıyız. Seyircilerimize bu mutluluğu yaşatmalıyız” diye konuştu. 

ZOR VİRAJLARDAN BİRİ

Şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini futbolcularına anlatan Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Güneş, “3 hedefimiz var. Ligde ve Avrupa'da şu an için her şey yolunda. Ancak bir diğer hedefimiz olan Türkiye Kupası'nda zor bir rakiple karşılaşacağız. Fenerbahçe, kötü gidişata dur demek için varını yoğunu ortaya koyacak. Hedeflerimizinden birinin en zor virajlarından birindeyiz ama biz bunu da başaracak güçteyiz” dedi.

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