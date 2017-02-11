Şenol Güneş futbolculara patladı !

Cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden takip eden siyah-beyazlı hocanın, “Sezonun en kötü maçlarından birini oynadık. Maçı kazanacak hamlelerimiz olmadı. Sahada çok eksiğimiz vardı. Galibiyeti hak edecek bir futbol sergileyemedik” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor’a mağlup oldukları maçın ardından soluğu soyunma odasında aldı.

Cezalı olduğu için maçı tribünden takip eden ve disiplin talimatı gereğince karşılaşma bittikten 15 dakika sonra soyunma odasına giriş yapan Güneş’in, sergilenen futbol nedeniyle oyuncularını eleştirdiği aktarıldı. Soyunma odasında futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı hocanın, yenilgiden çok futbola tepki gösterdiği ifade edildi.

Beer-Sheva uyarısı

Mağlubiyet nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan deneyimli hocanın, “Maçı kazanacak hamlelerimiz olmadı. Sezonun en kötü maçlarından birini oynadık. Sahada çok eksiklerimiz vardı. Galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadık” dediği öğrenildi.

Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe akşamı İsrail’de Hapoel Beer Sheva’ya konuk olacaklarını hatırlatarak, Karabükspor yenilgisinin en kısa sürede geride bırakılmasını da istedi. Siyah-beyazlı teknik adamın, “Bu maçı hemen unutmalıyız. Önümüzde çok önemli bir UEFA Avrupa Ligi maçı var. Ligdeki bu kaybı önümüzdeki haftalarda telafi ederiz” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Milliyet