''Senin gibi parayı düşünen birini oynatmam''

Habertürk Gazetesi yazarı Meriç Müldür bugün Advocaat'ın Emenike'ye Zorya maçı öncesinde "Senin gibi parayı düşüneni oynatmam" dediğini yazdı.

"Hollandalı teknik adam Zorya’nın stoperlerinden birini ağır buldu, bu nedenle kuvvetini, hızını da düşünerek Emenike’yi ilk 11’de oynatmaya karar verdi. Ancak Nijeryalı maç toplantısı öncesi düzenlenen toplantıya gelmeyi reddetti, “Ben direkt maç toplantısına katılırım” dedi. Yöneticilerin haber yollaması üzerine de kulağında kulaklıklarla adeta lütfen teşrif etti.



ÖZÜR DİLEMEMEK İÇİN ÇOK DİRENDİ

Emenike’nin tavırlarını gördüğü anda da Advocaat küplere bindi. “Takımı değil de senin gibi parayı düşünen bir futbolcuyu ben oynatmam” diye rest çekti. Olayın giderek büyüdüğünü gören yöneticiler Emenike’den özür dilemesini istediler. Özür dilememekte de direnince Advocaat, 11’e Sow’u yazdı.



Emenike ısrarlar sonucu hocasından özür dilemek zorunda kalsa da Advocaat bu kez de “Benden değil, git takım arkadaşlarından özür dile” diyerek çıkıştı. Emenike baktı ki işler iyice çıkmaza giriyor, yine de defalarca telkinlerle futbolcu arkadaşlarından özür dilemek zorunda kaldı. O gün o özrü dilemese belki bugüne kadar bile gelemezdi."