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''Seni kadro dışı bırakan ben değilim''

''SENİ KADRO DIŞI BIRAKAN BEN DEĞİLİM''

Van der Wiel ve Emenike’nin kadro dışı bırakılmasının ardından bir sürpriz gelişme de Aatif konusunda yaşanmıştı.

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Aatif Chahechouhe, Trabzonspor’a gitmediği için kadro dışı bırakılmış, ardından sürpriz bir kararla Antalya kampına davet edilmişti. Advocaat, oyuncusuyla yaptığı konuşmada, “Gitmeme kararına saygı duyuyorum. Kadro dışı kalmanı ben istemedim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de Van der Wiel ve Emenike’nin kadro dışı bırakılmasının ardından bir sürpriz gelişme de Aatif konusunda yaşanmıştı. Trabzonspor, Mehmet Ekici’ye karşılık tecrübeli oyuncuyu istemiş, ancak Faslı golcü gitmeyi kabul etmemişti. Yönetim de bunun üzerine gerekçe göstermeden 30 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Aatif çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde Dereağzı’nda sürdürürken, yine sürpriz bir kararla Antalya kampına davet edilmişti. Kampta Aatif ile Dick Advocaat arasında bir görüşme gerçekleştirildi.
 
‘Katkı yapmanı bekliyorum’
 
Hollandalı teknik adamın oyuncusuyla yaptığı konuşmada, “Senin ayrılmama kararına saygı duyuyorum. Kadro dışı kalmanın nedeni ben değildim. Bu kararı ben almadım. Artık bunlar geride kaldı. Bu takımın parçasısın ve sezonun kalan bölümünde senden önemli katkılar bekliyorum” dediği öğrenildi. Advocaat, önceki günkü basın toplantısında da Aatif’ın sezonun ilk yarısındakinin aksine, ikinci bölümünde Avrupa kadrosuna dahil edileceğinin sinyalini vermişti.
 
‘Oynamamayı sorun etmem’
 
Yapılan görüşmede yıldız futbolcunun ise hocasına, “Ben Fenerbahçe’de mutluyum. Formayı kapmak için elimden geleni yapacağım. Maçlarda ne kadar süre alacağım önemli değil. Bunu sorun etmem. Tek beklentim, formda olduğum dönemde daha çok şans bulmak” dediği kaydedildi.

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