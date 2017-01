''Seneye Trabzonspor'a döneceğim''

Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 hafta süren ilk bölümünü 17. sırada tamamlayan Gaziantepspor'un sol beki Musa Nizam, ikinci devre bulundukları yerden çıkmak istediklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı takımın Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Musa, kısa zaman önce göreve gelen teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını kaydetti.



Kampta yaptıkları iyi çalışmanın sonucunu ikinci devrede alacaklarını anlatan 26 yaşındaki sol bek, "Hocamız yeni geldi. Güzel bir çalışma ortamı var. Gaziantepspor'da arkadaşlık ortamı çok iyi. Biraz şanssızlığımız var. İnşallah bu kampta yeni transferlerle biraz daha kaynaşarak, bulunduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz. Kampta biraz yorulacağız ama bunun meyvesini ikinci yarı alacağız." diye konuştu.



Musa Nizam, sezonun ilk yarısını değerlendirerek, "Sezonun ilk yarısında 4-5 tane kırılma maçımız var. Bu maçlarda aldığımız sonuçlardan dolayı biraz gardımız düştü. Kampta iyi çalışarak, ilk yarıda yaptığımız hataları tekrarlamamak istiyoruz. Bunu yapabilecek arkadaşlarımız ve ortamımız var. İnşallah ikinci yarı, ilk yarıdaki performansı unutturacağız." ifadelerini kullandı.



"İkinci yarı her şeyimizi ortaya koyacağız"



Sezonun ikinci devresini "savaşa" benzeten kırmızı-siyahlı futbolcu, düşme hattından çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.



Futbolda psikolojinin önemine vurgu yapan Musa, "Mesela Antalyaspor üst üste aldığı galibiyetlerle iyi bir konuma geldi. İki üç puanları vardı ama yükselişe geçtiler. Biz iyi giderken kaçırdığımız gollerden dolayı alt sıralarda kaldık. Kaliteli bir ekibiz ve çıkış yapabileceğimizi 16. haftadaki Beşiktaş maçında gösterdik. İkinci yarıyı bir savaşa benzeterek, her şeyimizi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Eski teknik direktörleri İsmail Kartal ile yeni teknik adam İbrahim Üzülmez arasında tarz farkı olduğuna değinen Musa Nizam, şunları kaydetti:



"Her hocanın kendine göre bir bakış açısı ve oyun tarzı var. İsmail hoca zamanında ayrı futbol oynuyorduk, şimdi farklı bir futbol oynuyoruz. İbrahim Üzülmez yönetiminde iki lig maçına çıktık. Güzel bir ortam ve ekibi var. Kendi sistemini aşılamaya çalışıyor. Bu sistemin izlerini Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında gösterdik. Her şey olumlu gidiyor. Alacağımız bir galibiyetle iyi bir konuma geleceğimize inanıyorum."



Musa Nizam, futbolculuğunda kendisi gibi sol bekte görev yapan İbrahim Üzülmez'in tecrübelerinden faydalandığını vurgulayarak, "İbrahim hocanın bir yaşanmışlığı ve futbol kariyeri var. Bana tavsiyelerde bulunuyor. Paylaşımcı bir insan. Bize futbolun ve hayatın gerçeklerini söylüyor. Biz de ondan ders çıkararak kendi hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Ne kadar yansıtırsak futbol kariyerimiz için o kadar faydalı." şeklinde konuştu.



"Seneye Trabzonspor'a döneceğim"



Trabzonspor'dan kiralık geldiğini hatırlatan Musa, gelecek sezonun ne getireceğinin belli olmadığını söyledi.



Bordo-mavili kulüp ile bir sezonluk daha sözleşmesi bulunduğunu vurgulan deneyimli sol bek, "Trabzonspor ile bir sene daha sözleşmem var. Seneye oraya döneceğim. Bu sezon olmadı. Kiralık göndermek istediler. Oturur konuşuruz. Seneye olayların nasıl gelişeceğini bekleyip göreceğiz." diye görüşlerini aktardı.



Şu an Gaziantepspor'un başarısından başka bir şey düşünmediğini aktaran Musa, "Gaziantepspor'un başarısı ve bulunduğu durumdan kurtulması için elimizden gelen yapacağız. Gaziantepspor ligde kalırsa benim hedeflerimden bir tanesi tamamlanmış olacak." açıklamasında bulundu.



Beşiktaş'ı Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde gören Musa Nizam, "Öyle bir lig ki her takım birbirini yenebiliyor. Bir maçta puan alamaz dediğiniz takım, puan alıyor. İç sahada büyük takımlar yeniliyor. Şu an bakıldığında Beşiktaş götürür gibi geliyor. Alt taraflar da kızışmış durumda ve hiçbir şey belli değil." diyerek sözlerini tamamladı.