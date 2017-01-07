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''Seneye Trabzonspor'a döneceğim''

''SENEYE TRABZONSPOR'A DÖNECEĞİM''

Musa Nizam, ikinci devre bulundukları yerden çıkmak istediklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 hafta süren ilk bölümünü 17. sırada tamamlayan Gaziantepspor'un sol beki Musa Nizam, ikinci devre bulundukları yerden çıkmak istediklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı takımın Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine  açıklamalarda bulunan Musa, kısa zaman önce göreve gelen teknik direktör İbrahim  Üzülmez yönetiminde güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını kaydetti.
 
Kampta yaptıkları iyi çalışmanın sonucunu ikinci devrede alacaklarını  anlatan 26 yaşındaki sol bek, "Hocamız yeni geldi. Güzel bir çalışma ortamı var.  Gaziantepspor'da arkadaşlık ortamı çok iyi. Biraz şanssızlığımız var. İnşallah bu  kampta yeni transferlerle biraz daha kaynaşarak, bulunduğumuz durumdan çıkmak  istiyoruz. Kampta biraz yorulacağız ama bunun meyvesini ikinci yarı alacağız."  diye konuştu.
 
Musa Nizam, sezonun ilk yarısını değerlendirerek, "Sezonun ilk  yarısında 4-5 tane kırılma maçımız var. Bu maçlarda aldığımız sonuçlardan dolayı  biraz gardımız düştü. Kampta iyi çalışarak, ilk yarıda yaptığımız hataları  tekrarlamamak istiyoruz. Bunu yapabilecek arkadaşlarımız ve ortamımız var.  İnşallah ikinci yarı, ilk yarıdaki performansı unutturacağız." ifadelerini  kullandı.
 
"İkinci yarı her şeyimizi ortaya koyacağız"
 
Sezonun ikinci devresini "savaşa" benzeten kırmızı-siyahlı futbolcu,  düşme hattından çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.
 
Futbolda psikolojinin önemine vurgu yapan Musa, "Mesela Antalyaspor  üst üste aldığı galibiyetlerle iyi bir konuma geldi. İki üç puanları vardı ama  yükselişe geçtiler. Biz iyi giderken kaçırdığımız gollerden dolayı alt sıralarda  kaldık. Kaliteli bir ekibiz ve çıkış yapabileceğimizi 16. haftadaki Beşiktaş  maçında gösterdik. İkinci yarıyı bir savaşa benzeterek, her şeyimizi ortaya  koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Eski teknik direktörleri İsmail Kartal ile yeni teknik adam İbrahim  Üzülmez arasında tarz farkı olduğuna değinen Musa Nizam, şunları kaydetti:
 
"Her hocanın kendine göre bir bakış açısı ve oyun tarzı var. İsmail  hoca zamanında ayrı futbol oynuyorduk, şimdi farklı bir futbol oynuyoruz. İbrahim  Üzülmez yönetiminde iki lig maçına çıktık. Güzel bir ortam ve ekibi var. Kendi  sistemini aşılamaya çalışıyor. Bu sistemin izlerini Çaykur Rizespor ve Beşiktaş  maçlarında gösterdik. Her şey olumlu gidiyor. Alacağımız bir galibiyetle iyi bir  konuma geleceğimize inanıyorum."
 
Musa Nizam, futbolculuğunda kendisi gibi sol bekte görev yapan İbrahim  Üzülmez'in tecrübelerinden faydalandığını vurgulayarak, "İbrahim hocanın bir  yaşanmışlığı ve futbol kariyeri var. Bana tavsiyelerde bulunuyor. Paylaşımcı bir  insan. Bize futbolun ve hayatın gerçeklerini söylüyor. Biz de ondan ders  çıkararak kendi hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Ne kadar yansıtırsak futbol  kariyerimiz için o kadar faydalı." şeklinde konuştu.
 
"Seneye Trabzonspor'a döneceğim"
 
 Trabzonspor'dan kiralık geldiğini hatırlatan Musa, gelecek sezonun ne  getireceğinin belli olmadığını söyledi.
 
 Bordo-mavili kulüp ile bir sezonluk daha sözleşmesi bulunduğunu  vurgulan deneyimli sol bek, "Trabzonspor ile bir sene daha sözleşmem var. Seneye  oraya döneceğim. Bu sezon olmadı. Kiralık göndermek istediler. Oturur konuşuruz.  Seneye olayların nasıl gelişeceğini bekleyip göreceğiz." diye görüşlerini  aktardı.
 
Şu an Gaziantepspor'un başarısından başka bir şey düşünmediğini  aktaran Musa, "Gaziantepspor'un başarısı ve bulunduğu durumdan kurtulması için  elimizden gelen yapacağız. Gaziantepspor ligde kalırsa benim hedeflerimden bir  tanesi tamamlanmış olacak." açıklamasında bulundu.
 
Beşiktaş'ı Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde gören  Musa Nizam, "Öyle bir lig ki her takım birbirini yenebiliyor. Bir maçta puan  alamaz dediğiniz takım, puan alıyor. İç sahada büyük takımlar yeniliyor. Şu an  bakıldığında Beşiktaş götürür gibi geliyor. Alt taraflar da kızışmış durumda ve  hiçbir şey belli değil." diyerek sözlerini tamamladı.

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