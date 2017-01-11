Selçuk Şahin bombası

Şu ana kadar kadrosuna Figueirense'den Marquinhos Pedroso ve Trabzonspor'dan Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'ı katan Gaziantepspor şimdi de gözünü Selçuk Şahin'e dikti.



Goal.com'da yer alan habere göre; Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği'nden eski öğrencisi ile yine birlikte çalışmak istiyor.



35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında Gençlerbirliği forması ile 15 maçta görev yaptı ve bu maçların tamamında ilk onbirde yer aldı.