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Selçuk Şahin bombası

SELÇUK ŞAHİN BOMBASI

Gençlerbirliği'ndeki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Selçuk Şahin'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Şu ana kadar kadrosuna Figueirense'den Marquinhos Pedroso ve Trabzonspor'dan Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'ı katan Gaziantepspor şimdi de gözünü Selçuk Şahin'e dikti.

Goal.com'da yer alan habere göre; Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği'nden eski öğrencisi ile yine birlikte çalışmak istiyor.

35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında Gençlerbirliği forması ile 15 maçta görev yaptı ve bu maçların tamamında ilk onbirde yer aldı.

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