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Selçuk İnan’a Çin’den onay çıktı !

SELÇUK İNAN’A ÇİN’DEN ONAY ÇIKTI !

Galatasaray'da formsuzluğuyla göze batan kaptan Selçuk İnan, Çin kulüplerinin ilgisini çekti.

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Galatasaray’da Sneijder ve Podolski’nin ardından, kaptan Selçuk İnan da Çinlilerin gündemine geldi.  Çin Halk Cumhuriyeti’nde futbol takımlarının transferlerine onay veren komite Selçuk İnan’ı da transfer edilebilecek futbolcular listesine dahil etti.

Radyospor’un haberine göre, Çin futbol komitesinin onayını alan deneyimli orta saha oyuncusu için komitede etkin çalışma yürüten bir Çinli, diğerleri Sırp ve Fransız olan 3 ünlü FIFA menajerinin de “son derece ilginç ve etkili bir oyuncu” diyerek referans oldukları öğrenildi.

Bu aşamadan sonra milli futbolcuyu transfer etmek isteyen Çin kulüplerinin bu menajerler aracılığıyla Galatasaray ve oyuncunun temsilcisiyle bağlantı kurması gerekiyor.

Çin’de transfer dönemi Mart ayına kadar devam ediyor. Ancak Avrupa’da oynayan futbolcular için transfer bu ay sonunda kapanıyor.

AMK Gazetesi
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