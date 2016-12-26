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Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyareti

ŞEHMUS ÖZER'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sözlü, Adana Demirspor'un kalecilerinden Zülküf Özer'in de ağabeyi olan Şehmus Özer'in Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oturan ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Sözlü, Şehmus Özer'in ani ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Şehmus kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta Zülküf kardeşimiz olmak üzere tüm Özer ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinde kulübün sportif direktörü Ahmet Cingöz de yer aldı.

Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken kullandığı 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.

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