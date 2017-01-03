Şehitler için yağlı güreş turnuvası düzenlenecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Durak, Beşiktaş’taki hain terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi’nde dua okutup, ortak basın açıklaması yaptıktan sonra çelenk bıraktılar. Hem şehitleri anmak hem de Balıkesir’de düzenlenecek olan kapalı spor salonundaki yağlı güreş turnuvasını duyurmak amacıyla bir araya gelen heyet teröre tepkilerini dile getirmiş oldular.

6-7-8 Ocak tarihlerinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı, 7 Ocak Cumartesi günü ise Türkiye başpehlivanları Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Serhat Balcı “Şehitler İçin Kol Bağlıyor” sloganı ile Balıkesir’de er meydanına çıkacak.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI AYDIN: İLK KEZ BİR SPOR SALONUNDA YAĞLI GÜREŞ TURNUVASI DÜZENLİYORUZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Son günlerde artan terör olaylarını ve destekçilerini lanetlemek için buraya bulunmaktayız. Güreş Federasyonu olarak şehitlerimiz adına Karasi Belediyesi Başkanımız Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur Beyin sponsorluğunda 7 Ocak günü Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda şehitlerimiz adına tarihte ilk kez bir spor salonunda yağlı güreş turnuvası düzenlemiş bulunmaktayız. Bu arada bizleri yalnız bırakmayan Edirne Belediye Başkanımız ve Kırkpınar Ağamız var. Herkesi 7 Ocak günü yapılacak turnuvaya davet ediyoruz. 2017 yılının ülkemize barışı, huzuru, kardeşliği hakim kılmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI UĞUR: 4 BİN 122 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULACAK OLAN ERMEYDANININ MALİYETİ 7 MİLYON TL

Güreşin kapalı bir ortamda sürdürülebilirliğini sağlamak için Balıkesir’e yeni bir er meydanı kazandıracaklarını kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur ise şöyle konuştu:

“Yağlı güreş yapan tüm belediyeleri ve güreş camiasını tek çatı altında toplayacak olan Yağlı Güreş Yapan Kentler Birliği kurulması için öncü girişimlerimiz sürüyor. Bu birlik ile hem güreş sporumuzun kalitesini artıracağız, hem de ülkemizi dünyaya tanıtmaya katkı sağlayacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kapalı ortamda güreşin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni bir er meydanını şehrimize kazandırıyoruz. 4 bin 122 metrekare alan üzerine kurulu olacak bu er meydanı 1606 kişi izleyici kapasiteli olacak. Toplam maliyeti 7 milyon TL olan bu ermeydanı, inanıyorum ki geleneksel Türk sporu yağlı güreşlerimizi farklı bir konuma getirecek.”