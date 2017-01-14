Şehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray maçında

ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN OĞLU GALATASARAY MAÇINDA Atiker Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e forma hediye edildi. Süper Lig 14.01.2017 20:35

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e forma hediye edildi. İzmir'de geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin Konyaspor'un davetlisi olarak Konyaspor-Galatasaray maçına geldi. Maç öncesi Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Burak Tolunay Sekin'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma hediye etti. Sekin, daha sonra Konyaspor ve Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi.



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