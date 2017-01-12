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Schneiderlin Everton’da

SCHNEİDERLİN EVERTON’DA

Morgan Schneiderlin, Manchester United'dan Everton'a 27 milyon Euro bedelle transfer oldu.

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Manchester United’ın 2015 yılında 35 milyon Euro bedelle Southampton’dan transfer ettiği Morgan Schneiderlin’in yeni transferi Everton oldu.

Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği bu sezon 3 Premier Lig maçında 11 dakikada ve toplamda 8 maçta 238 dakika süre verdiği Fransız orta saha oyuncusu, Liverpool ekibine 4.5 yıllık imza attı.

Yaptığı ilk açıklamada Everton’ın İngiliz futbolu için büyük bir takım olduğunu belirten Schneiderlin, “Goodison Park’ın atmosferini her zaman sevmişimdir. Bu kulüp ve bu forma adına oynamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Takımın teknik direktörü Ronald Koeman’ın kendisi adına bir şans olduğunu ifade eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Southampton’da oynarken bana büyük ivme kazandırdı. Onunla çalışmaktan dolayı her gün mutlu oldum” dedi.

Morgan Schneiderlin yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek.

AMK Gazetesi
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