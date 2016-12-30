Sarıca'dan Milli Takım mesajı

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca A Milli Takım başantrenörlüğü görevini bir gün üstlenmek istediğini söyledi.

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, A Milli Takım başantrenörlüğünün bir çalıştırıcı için en üst mertebe olduğunu ve bir gün kendisinin de bu görevi üstlenmek istediğini söyledi.



Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun milli takım başantrenörlüğü konusundaki arayışıyla ilgili kendisinin beklenti içinde olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Beklentim bugün için ya da yeni yönetimle ilgili değil. Ben geçmişte de söyledim. A Milli Takım'ı çalıştırmak büyük bir onurdur." dedi.



Kendisinin zaten milli takım başantrenörlüğünü hedef olarak önüne koyduğunu anlatan Sarıca, "A Milli Takım başantrenörlüğü, gelebileceğiniz en üst mertebelerden biridir. Hedeflerimden biri de bu. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ileride, bu iş bir gün inşallah olacak. Şu anda değişim olacak gibi gözüküyor. Belli değil, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bazı şartlar var, kulüp takımı ile milli takım ayrı çalıştırılır. Buna bağlı hadiseler. Zaman zaman konuşmalar oluyor ama şu an net, resmi bir şey yok." diye konuştu.



Hidayet Türkoğlu'nun Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçilmesi ve Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Kerem Tunçeri gibi isimlerin federasyon bünyesinde yer almasını değerlendiren Ufuk Sarıca, şunları kaydetti:



"Çok değerli insanlar. Kendi dallarında uzun yıllar milli takımda, kendi kulüplerinde, Hidayet başkan NBA'de olsun, büyük tecrübe edindiler. Bu tecrübeler çok önemli. Bu ekibin iyi işler yapacağına, başarılı olacağına inanıyorum. Zaman tanımak lazım. Belli değişimler sancılı olur, göğüslemek lazım. Destek olmak lazım. Belli taşlar oturunca ilerisi için gerçek projeler ortaya koyacaklarına inanıyorum. Tecrübelerini hem bundan sonraki nesillere hem Türk basketboluna aktaracaklardır. Basketbol ailesinin katkısıyla bunu ortaya koyup başarılı sonuçlar alacaklarına inanıyorum."



- "İstenmeyen sonuçlardan uzaklaşmış durumdayız"



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta 10 galibiyet alarak ikinci sırada bulunan takımının durumunu değerlendiren Ufuk Sarıca, "Ligde play-off'u araç olarak koydum. 'Beşiktaş isminin olduğu yerler yukarılar olmalı.' diyordum. Takım karakter ortaya koydu ve bunun sonucunda istenmeyen sonuçlardan uzaklaşmış durumdayız. Hala gidecek yerimiz var. Eksiklerimiz var. Kadro olarak her gün üstüne koyabiliriz. Bu sezon üstüne koyan bir takım var ve bu beni ilerisi için umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı taraftarların ilgisine değinen Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Daha önce salonun dolu halini gördüğüm maçlar var. Hayalim, isteğim yine bu dolu tribünler. Taraftar gelmiyor değil. Belli aşama kaydetti ama dolu oynamıyoruz. 2-3 maç öyle oynadık, zevkli oldu. Tam hayalimizdeki salona kavuşamadık ama üstüne koyarak yolda kazanılabilecek bir şey. Taraftar hem bize hem takıma güveniyor. İnanıyorum ki bundan sonraki maçların çoğunu dolu oynarız."



- "Hedefi yukarılara taşımamız mümkün gözüküyor"



Bu sezon ligde ve Avrupa'da 4 maç kaybettiklerini hatırlatan Sarıca, "Bunların üçünü kazanabilirdik. Sezon başında 'Son topa kadar bütün maçları kazanmaya aday olacağız.' demiştim. Sevinçliyim, konuştuğumuz gibi bir takım oluşturduk. Artık sonuç tarafına doğru ilerliyoruz. Ligde iş play-off'larda alev alıyor. Avrupa tarafında eleme usulü maçlar oynanacak. Vitesi tekrar yükseltip hedefleri daha yukarılara taşımamız mümkün olacak gözüküyor. Aldığımız sonuçlar, ortaya koyduğumuz karakter, sezon sonunda hedef yapabileceğimiz bir takım olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.



Kendileri için ilk etapta Türkiye Kupası olduğunu kaydeden Sarıca, "Kadro anlamında büyük olanaklarımız yok. Sağlıklı olmamız en önemli hadise. Kupada kısa dönemli maçlar var. Öncelikli hedef finale yükselebilmek, sonra kupayı kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.



- Ligde ilk yarının son 3 maçı



Ligde yarın Trabzonspor Medical Park'a konuk olacak siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, kolay bir mücadeleye çıkmayacaklarını vurgulayarak, "Gösterdiğimiz performansla Trabzonspor Medical Park'ı orada yenebilecek takımız. Onlar da arayış içinde, alt sıradalar. Maç senenin son günü olacak. İnşallah hem taraftarlara hediye veririz hem de güzel bir kapanış yaparız." şeklinde görüş belirtti.



Ufuk Sarıca, Trabzonspor Medical Park maçının ardından Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi iki önemli rakiple karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Zorlu fikstürün zorlu kısmına geldik. Trabzonspor Medical Park maçından sonra Polonya'ya gideceğiz. Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi çok değerli iki kadroyla, organizasyonla kendi salonumuzda maçlarımız var. Sezonun en renkli anları olabilir. İlk yarının son iki maçını oynayacağız ve diğer sonuçlara göre ilk yarıyı lider kapama şansımız var. Bu muazzam başarı olur. Bunu yapmaya çalışacağız. Kazanmak istiyoruz."