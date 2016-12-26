Samuel Eto'o Kartal oluyor !

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor’a ödenecek ücret ve kiralık gönderilecek oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Veli Kavlak gibi oyuncuları Samuel Eto’o transferinde kullanmayı planlayan yönetim kısa süre içinde kırmızı-beyazlılara resmi teklifini iletecek.



Sözleşmesi 2018’de bitecek olan 35 yaşındaki dünyaca ünlü Kamerunlu golcü için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlıların, Antalyaspor’a ödenecek ücret ve kiralık verilmesi muhtemel oyuncuların isimlerini netleştirmeye çalıştığı belirlendi. Eto’o için resmi teklifini yeni yıl tatilinin ardından yapacak olan siyah-beyazlılar; Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Veli Kavlak gibi isimleri de bu transferde kullanmayı planlıyor.



Mario Gomez’den sezon ortası için olumsuz yanıt alan Beşiktaş bu nedenle hız verdiği Eto’o girişimlerini Antalya’da yapılacak kampa kadar sonlandırmaya çalışacak. Eto’o’nun da Beşiktaş’a gelmek istemesi nedeniyle Antalyaspor Yönetimi ve teknik heyetinin bu transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Kırımızı- beyazlı kulübün, Beşiktaş’ın yapacağı resmi teklifin içeriğini beklediği vurgulandı.



Samuel Eto’o’yu Beşiktaş’a vermesi halinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın kadrosunda görmek istediği oyunculara kavuşma şansı bulacak olan Antalyaspor, siyah-beyazlı kulübün teklifini yeterli bulmazsa Kamerunlu oyuncuyu kesinlikle takımda tutacak.



25: Samuel Eto’o geride kalan 1.5 sezonda Antalyaspor formasını 43 lig maçında giydi. Kamerunlu forvet bu karşılaşmalarda rakip filelere toplamda 25 gol gönderdi.



Milliyet