Samuel Eto'o kampa katılıyor...

Kamerunlu futbolcu için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir haftalık ikinci yarıya hazırlık kampını Antalyaspor ile aynı otelde yapacak. Samuel Eto’o, Antalya kampında Siyah-Beyazlılar’la aynı çatı altında olacak.

Sezon başında Portekiz devi Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar’ın ilk yarıda ortaya koyduğu performansı yetersiz bulan Siyah-Beyazlılar, forvet hattına yeni bir isim kazandırmak için çalışmalara başlamıştı.



Bu doğrultuda ilk hedef olarak Antalyaspor’un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto’o’yu belirleyen ve girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, yıldız isme hem transfer hem de fiziki olarak çok yaklaştı!



Antalya kampı için dün İstanbul’dan bu şehire giden Beşiktaş kafilesi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün sahibi olduğu ve Kırmızı-Beyazlılar’ın da kamp yaptığı Regnum Carya Otel’e yerleşti. 8 Ocak’a kadar bu otelde sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş’ta yönetim, pazar günü İstanbul’a Eto’o’yla birlikte dönmeyi planlıyor.



Bu hafta sonuçlanacak



Antalyaspor’un sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için çalışmalara bugün başlayacağı bildirilirken izinli olan Samuel Eto’o’nun da bu hafta içerisinde çalışmalara katılması bekleniyor. Başkan Fikret Orman’ın da Antalya kampına en kısa sürede katılıp Eto’o transferiyle bizzat ilgileneceği öğrenildi.



Yılbaşını İngiltere’nin Başkenti Londra’da geçiren Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün de Antalya’da ağırlayacağı Siyah-Beyazlılar’la bu transfer konusunu yüz yüze görüşüp olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandıracağı konuşuluyor.



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