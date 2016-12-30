ANA SAYFA
Samuel Eto'o Galatasaray'a 'evet' dedi !

SAMUEL ETO'O GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ !

Süper Lig’e devre arasının gelmesiyle transferde hareketli saatler yaşayan G.Saray ses getirecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Lukas Podolski için, Çin’in Beijing Guoan kulübünden gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyi düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim, Alman yıldızın alternatifi olarak dünyaca ünlü golcüyü listesine aldı.

SALİH DURSUN ARTI 2 MİLYON EURO
Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o için Antalyaspor ile ilk teması kuran Aslan’ın kurmayları, hem Akdeniz ekibinin yönetiminden hem de golcü oyuncudan olumlu cevap aldı.

Eto’o için 2 milyon Euro bonservis bedeli artı bir oyuncu isteyen Kırmızı-Beyazlılar’a, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kadrosunda görmek istediği Salih Dursun’un verileceği öğrenildi.

ETO'O 'EVET' DEDİ
Eto’o’nun da mali konularda kendisine yapılan teklife ‘evet’ dediği belirtilirken, yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Habertürk

451
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Messi türünün tek örneği''Fabio Bilica sahalara döndüLens'e karşılık Emenike & Wiel
300 Milyon Euro'yu reddettiFenerbahçe için kritik transfer !Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrılıyor
Samuel Eto'o Galatasaray'a 'evet' dedi !Galatasaray'a Vidal müjdesi !Arda Turan sinema kapattı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS