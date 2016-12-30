Samuel Eto'o Galatasaray'a 'evet' dedi !

Lukas Podolski için, Çin’in Beijing Guoan kulübünden gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyi düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim, Alman yıldızın alternatifi olarak dünyaca ünlü golcüyü listesine aldı.
SALİH DURSUN ARTI 2 MİLYON EURO
Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o için Antalyaspor ile ilk teması kuran Aslan’ın kurmayları, hem Akdeniz ekibinin yönetiminden hem de golcü oyuncudan olumlu cevap aldı.
Eto’o için 2 milyon Euro bonservis bedeli artı bir oyuncu isteyen Kırmızı-Beyazlılar’a, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kadrosunda görmek istediği Salih Dursun’un verileceği öğrenildi.
ETO'O 'EVET' DEDİ
Eto’o’nun da mali konularda kendisine yapılan teklife ‘evet’ dediği belirtilirken, yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.
Habertürk
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SAMUEL ETO'O GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ !
Süper Lig’e devre arasının gelmesiyle transferde hareketli saatler yaşayan G.Saray ses getirecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Lukas Podolski için, Çin’in Beijing Guoan kulübünden gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyi düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim, Alman yıldızın alternatifi olarak dünyaca ünlü golcüyü listesine aldı.
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