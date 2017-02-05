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Samsunspor tam kadro çalıştı

SAMSUNSPOR TAM KADRO ÇALIŞTI

Samsunspor 13 yeni transferinin katılmasıyla birlikte çalışmalarını Antalya’da sürdürdü.

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Devre arası transfer sezonunun en çok transfer yapan takımı olan kırmızı-beyazlılar, 13 yeni transferinin katılımıyla birlikte tam kadro olarak ilk kez çalışma fırsatı buldu.

Samsun'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya'da kamp yapan kırmızı-beyazlılar ligde oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.13 transferden en son gelen 3 futbolcu Gökay İrkavul, Caner Koca ve Tom Muyters antrenmana ilk kez katıldı.Samsunspor Pazar günü Antalya'da Giresunspor ile hazırlık karşılaşmasına çıktıktan sonra Samsun'a dönecek ve çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.

AMK Gazetesi
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