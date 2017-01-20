Samsunspor 5 şehidini andı

20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza İlçesi'nde geçirdiği kaza sonucu 28 yıl önce hayatını kaybeden 5 şehidi için anma töreni düzenlendi.

Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza İlçesi'nde geçirdiği kaza sonucu 28 yıl önce hayatını kaybeden 5 şehidi için anma töreni düzenlendi.



KAFİLE OTOBÜSÜ KAMYONLA ÇAPIŞTI



Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, Havza İlçesi'nde bir kamyonla çarpışmıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Kazada futbolculardan Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Ozan da yaralanmıştı.



KARA GÜNÜ ANDILAR



İlk anma teknik direktör Nuri Asan'ın Asri Mezarlık'taki mezarı başında yapıldı. Törene ilçe belediye başkanları, Samsunspor Başkanı Erkut Tutu, yönetim kurulu üyeleri, eski başkan, yöneticiler, altyapı oyuncu ve antrenörleri, kulüp personeli ve çok sayıda taraftar katıldı. Saygı duruşundan sonra konuşan Samsunspor'un98 eski başkanı Hakkı Tomaç, "O kara günü bir kere daha anmak için bir araya geldik. Kara gün, diyorum. Gerçekten 20 Ocak 1989 hem Samsunspor için hem Türk futbolu için gerçekten bir kara gündür. O gün sabah kalktığımızda da iklim olarak siyah bir bulut Samsun'un ufuklarını kaplamıştı. O kara bulut saat 10'da ki acı haberle tescil edilmiş oldu" dedi.



Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh ise, "20 Ocak 1989'da, o karlı günde ve karlı yollarda dağ gibi yiğitlerimizi kurban verdik" diye konuştu. Dua edilmesinden sonra Samsunspor Başkanı Tutu, mezara çiçek bıraktı.



Kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan Asri Mezarlığı ve otobüs şoförü Asım Özkan ise Kıranköy Mezarlığı'nda anıldı, kabirlerine çiçe bırakıldı. Futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu Zongultak'ta, Mete Adanır Kıbrıs'ta ve Zoran Tomic ise ülkesinde defnedilmişti.