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Samsun, yeni stat için gün sayıyor

SAMSUN, YENİ STAT İÇİN GÜN SAYIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Karadeniz Bölgesi'nde inşa edilenler arasında bulunan Samsun'daki statta sona yaklaşıldı.

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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan,  140 bin metrekarelik alana sahip stadın temeli 4 Ağustos 2013'te atıldı. 33 bin  919 seyirci kapasiteli stadın çatısı ve dış kaplaması ile saha zeminine çim ekimi  tamamlandı.

 Çimleri alttan ısıtmalı olacak statta alışveriş merkezi, localar,  restoranlar, amatör kulüplere tahsis edilecek antrenman sahaları ve ofisler  bulunacak.
 
Barcelona'nın maçlarını oynadığı Nou Camp Stadı örnek alınarak 50 olan  turnike sayısı 72'ye çıkartılan stadyumun böylece 15 dakika içinde  boşaltılabilmesi amaçlanıyor.
 
Tutu: "İki ay içinde çok güzel bir stat ortaya çıkacak"
 
Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, AA muhabirine, Samsunspor'un  yeni stadının muhteşem olduğunu söyledi.
 
Türkiye'nin yeni inşa edilen diğer statlarından aşağı kalmayan bir  tesis yapıldığını vurgulayan Tutu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın  da stadyumun yapımıyla yakından ilgilendiğini aktardı.
 
Bakan Kılıç ve stat inşaatında çalışanlara teşekkür eden Tutu, şu  ifadeleri kullandı:
 
"Yeni stadımız ligin 2. devresinin ilk 2 haftasına yetişmeyebilir ama  sonraki haftalarda maçlarımızı orada oynamayı planlıyoruz. Çim çalışması bitti.  İhtiyacımız olursa hibrit çime çevrilecek ancak şimdilik bir sıkıntısı yok.  Önümüzdeki günlerde alttan ısıtma da başlayacak. Tribünlere koltuklar  yerleştiriliyor. İki ay içinde çok güzel bir stat ortaya çıkacak. Kulübümüzü  maddi olarak da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."
 
Çatısı, Karadeniz dalgasını yansıtacak
 
Stadın inşasını üstlenen yüklenici firmada şantiye şefliği yapan  tekniker Özlem Demir ise Karadeniz dalgalarını yansıtacak stadyumun Türkiye'de  tek olacağına dikkati çekti.
 
Bunun için çatıya dalga şeklinde eğim verildiğine işaret eden Demir,  yüksek bir noktadan bakıldığında dalgalanmanın net şekilde görüldüğünü anlattı.
 
Stadın çatı, kaplama ve çim ekimin tamamlandığını bildiren Demir,  şunları kaydetti:
 
"Akıllı bir stat inşa ettik. Çimlerin zarar görememesi için güneş  ışınlarının sahaya geliş açısı hesaplandı. Çimleri korumak için özel levhalar  kullandık. Ayrıca Hollanda'dan getirdiğimiz cihazla suni ışıkla çimlerin kök  salması ve güçlendirme çalışması yapıyoruz. Tribünlerle ilgili de ayrıntılı  şekilde çalışıyoruz. Koltukların yüzde 60'ını yerleştirdik. Önümüzdeki 2 hafta  içinde tamamını bitireceğiz. Seyircilerin ısınması için üstten ısıtıcı  yerleştireceğiz. Stadın içi ile dışı arasında 10 derece ısı farkı olacak."
 
Futbolcular da düşünüldü
 
Statta soyunma odalarında oyuncuların rahatlığı için her türlü konforu  düşündüklerinin altını çizen Demir, "Takımlar, soyunma odasının kapısına kadar  otobüsle gelecek ve direkt soyunma odasına girecek. Futbolcuların soyunma  odasında rahat olması için koltuk, dolap ve duş yerlerini özenle hazırlıyoruz."  diye görüşlerini aktardı.
 
Demir, stadın içinde çok fazla iş kalmadığını, çevre düzenleme  çalışmasına başladıklarını sözlerine ekledi.

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