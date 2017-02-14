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Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonunu tahmin etti

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ŞAMPİYONUNU TAHMİN ETTİ

Geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in kazanacağını doğru tahmin eden UEFA, bu sezonun da falına baktı. Şampiyon Barcelona çıktı.

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UEFA, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur öncesi Real Madrid'in şampiyon olacağını tahmin etmişti. UEFA'nın internet sitesinde bu sezonun da falına bakıldı. İşte o analiz:

Şampiyonluk için grup liderliği önemli. Son 11 şampiyonun 10'u gruplarından lider çıkmıştı. Tek istisna 2010'da Inter olmuştu. Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern, Leverkusen, Real Madrid, Porto ve Sevilla'ya kötü haber...

Bu formatın uygulandığı 2003'ten beri grup etabında defansı en iyi olan takım hiç şampiyon olmadı. Hatta 2009'da Barcelona defansif açıdan grup etabının 18'incisiydi. Yine de hatayı minimize etmek gerekiyor. Şöyle ki gruplarda 8 golden fazla yiyen hiç şampiyon olamadı. Bu da Juventus (en iyi defans), Atletico Madrid, Dortmund, Benfica, Manchester City, Real Madrid için kötü haber...

Bu formatta, gruplarda ilk kez mücadele den hiçbir takım final oynayamadı. 2006'da Villarreal ilk olmaya yaklaştı ama Arsenal'e takıldı. Leicester'a kötü haber...

Avrupa'nın 1 numaralı kupasını ilk 42 sezonda 21 farklı takım kazandı. Son 19 sezonda bu listeye sadece Chelsea eklendi. Yani, daha önce kazanamadıysan şansın yok. Arsenal, Atletico, Leicester, Leverkusen, Manchester City, Monaco, Napoli, Paris Saint Germain ve Sevilla'yı da çizebiliriz.

Bunları çıkardıktan sonra, 3 Haziran'da Cardiff'te kupayı kaldırabilecek tek takım var: Barcelona. 

Ama Barca'nın da önünde bir engel var: Son beş şampiyonun hiçbiri Şampiyonlar Ligi sezonuna ülkesinin şampiyonu olarak başlamadı.

NTV Spor

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