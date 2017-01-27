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Salih Uçan’ı hırs bastı !

SALİH UÇAN’I HIRS BASTI !

Fenerbahçeli Salih Uçan, “Oynadıkça daha iyi olup kendimi kanıtlayacağım” diye konuştu.

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Fenerbahçe’de Salih Uçan'ın sergilediği futbol yüzleri güldürdü. Kupada oynanan Amed Sportif maçından sonra performansından ötürü Salih Uçan'ı tebrik eden Teknik Direktör Advocaat, “Neler yapabileceğini gösterdin. Senden bu performansı sürdürmeni ve uzun bir periyoda yaymanı bekliyorum. Benim istediğim oyuncu profilisin ancak bu gelişimin sürmeli” dedi. Teknik Direktör Advocaat'ın, performansından memnun olduğu Salih Uçan'a, Kayseri deplasmanında da ilk 11'de görev vereceği öğrenildi. 

Antrenmanlar haricinde ekstra çalışmalar yaparak eksiklerini gidermeye çalıştığını belirten genç orta saha, “Hocam bana güvenini dile getirdi. Oynadıkça daha da iyi olacağım ve kendimi kanıtlayacağım” ifadelerini kullandı.

AMK Gazetesi
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