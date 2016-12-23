Bucaspor Başkanı olduğu dönemde Salih’i Fenerbahçe’ye gönderen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu’nun genç futbolcularıyla idol ve örnek olarak gösterdikleri Salih Uçan’a büyük destek verdi. Önce havalimanında genç futbolcular Salih’i karşılayıp destek verirken, tribünde de Salih maskeleri takıp pankart açtılar.
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS