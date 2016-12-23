SALİH UÇAN'A BÜYÜK DESTEK Kanarya’nın kupada Menemen Belediyespor’a konuk olduğu maçta, Sarı-Lacivertli takımda kötü günler geçiren Salih Uçan’a çok büyük destek geldi... Futbol » Türkiye Kupası 23.12.2016 12:00

Bucaspor Başkanı olduğu dönemde Salih’i Fenerbahçe’ye gönderen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu’nun genç futbolcularıyla idol ve örnek olarak gösterdikleri Salih Uçan’a büyük destek verdi. Önce havalimanında genç futbolcular Salih’i karşılayıp destek verirken, tribünde de Salih maskeleri takıp pankart açtılar.



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