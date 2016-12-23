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Salih Uçan'a büyük destek

SALİH UÇAN'A BÜYÜK DESTEK

Kanarya’nın kupada Menemen Belediyespor’a konuk olduğu maçta, Sarı-Lacivertli takımda kötü günler geçiren Salih Uçan’a çok büyük destek geldi...

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Bucaspor Başkanı olduğu dönemde Salih’i Fenerbahçe’ye gönderen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu’nun genç futbolcularıyla idol ve örnek olarak gösterdikleri Salih Uçan’a büyük destek verdi. Önce havalimanında genç futbolcular Salih’i karşılayıp destek verirken, tribünde de Salih maskeleri takıp pankart açtılar.

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