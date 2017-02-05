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Salih Uçan'a bir darbe daha !

SALİH UÇAN'A BİR DARBE DAHA !

Advocaat'la bir türlü yıldızı barışmayan Salih Uçan'a bir darbe daha geldi.

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Kayserispor maçında sakatlanıp, oyundan çıkan Salih Uçan, karşılaşmanın ardından teknik direktör Dick Advocaat tarafından eleştirilince, büyük bir moral bozukluğu yaşamıştı. Bunun ardından sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi listesinden çıkarılması genç oyuncu için ikinci bir şok oldu.

ADVOCAAT GÖNDERMEKTE KARARLI

Sabah'ın haberine göre; morali bozulan Salih'in içine kapandığı ve kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Advocaat'ın Fenerbahçe'de devam etmesi halinde Salih'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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