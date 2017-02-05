Salih Uçan'a bir darbe daha !

Kayserispor maçında sakatlanıp, oyundan çıkan Salih Uçan, karşılaşmanın ardından teknik direktör Dick Advocaat tarafından eleştirilince, büyük bir moral bozukluğu yaşamıştı. Bunun ardından sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi listesinden çıkarılması genç oyuncu için ikinci bir şok oldu.

ADVOCAAT GÖNDERMEKTE KARARLI

Sabah'ın haberine göre; morali bozulan Salih'in içine kapandığı ve kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Advocaat'ın Fenerbahçe'de devam etmesi halinde Salih'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.