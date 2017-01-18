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Salih Uçan sürprizi

SALİH UÇAN SÜRPRİZİ

Dick Advocaat, sezonun ilk yarısında istediğini veremeyen Salih Uçan'ı, ligin ikinci bölümünde 11'e monte etmeyi planlıyor.

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Adanaspor maçına sonradan dahil olan ve oyuna hareketlilik getiren Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan'ın performansını ilk kez beğenen Advocaat'ın, genç yıldız ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve böyle devam etmesini istediği öğrenildi.

 Hollandalı hocanın Salih'e "Antalya kampında iyi çalıştın. Sana bu yüzden forma verdim. Eğer bu istikrarı sürdürürsen, daha fazla süre bulacağını bilmeni istiyorum" dediği belirtildi.
 
Advocaat'ın, takımdan bir ay uzak kalması beklenen Mehmet Topal'ın sakatlığında Souza ve Ozan'ın bulunduğu orta alana Salih'i monte etmeyi planladığı kaydedildi. Orta alan için diğer seçenek Alper Potuk.
 
Sabah

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