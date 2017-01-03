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Salih Uçan resmen Antalyaspor'da

SALİH UÇAN RESMEN ANTALYASPOR'DA

Galatasaray, Salih Dursun'u sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiraladığını açıkladı.

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Galatasaray, Salih Dursun’un sezon sonuna kadar Antalyaspor’a kiralandığını açıkladı. Galatasaray, Salih Dursun’a 250 bin TL ödeyecek.

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan Salih Dursun’un 2016 – 2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San. A.Ş’ye (Antalyaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL’dir. Ayrıca, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir.

AMK Gazetesi
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