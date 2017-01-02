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Salih Dursun Antalyaspor'da

SALİH DURSUN ANTALYASPOR'DA

Antalyaspor, Galatasaray'da gözden çıkarılan Salih Dursun ile anlaşm sağladı.

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Antalyaspor, ilk transferini Galatasaray'dan Salih Dursun'u alarak yaptı. 25 yaşındaki defans oyuncusunun Akdeniz temsilcisiyle bugün akşam saatlerinde ya da yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Süper Lig'de ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Antalyaspor, ilk transferini Galatasaray'dan Salih Dursun'u alarak yaptı. Salih Dursun'un kırmızı-beyazlılarla resmi sözleşmeyi bugün akşam saatlerinde ya da yarın imzalaması bekleniyor.

Hakeme kırmızı kart gösterdi

Futbola Sakaryaspor'da başlayan 25 yaşındaki defans oyuncusu 7 yıl boyunca bu takımın formasını giydi. Daha sonra Kayserispor'a transfer olan Salih Dursun, gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Dursun, Trabzonspor'a kiralık olarak gönderildi. 2 yıl kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Salih Dursun, 21 Şubat 2016’da Trabzonspor’un Galatasaray’a 2-1 kaybettiği maçta Cavanda’ya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel’in elinden kırmızı kartı alıp hakeme kırmızı kart göstererek dışarı işareti yapmasıyla Türk ve dünya basınında gündeme geldi.

AMK Gazetesi
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