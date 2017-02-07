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Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı depremi !

SAKARYASPOR'DA TUNCAY ŞANLI DEPREMİ !

Sakaryaspor'da Teknik Direktör Cem Cambaz'ın ardından göreve getirilen Tuncay Şanlı'nın görevine son verildi.

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Sakaryaspor'da Teknik Direktör Cem Cambaz'ın ardından göreve getirilen Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı. Ligin 8. haftasında oynanan Darıcaspor karşılaşmasının ardından göreve getirilen Tuncay Şanlı 13 maçta sadece 22 puan toplamayı başardı.

Afjet Afyonspor karşısından alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından dün akşam bir toplantı yapan Sakaryaspor yönetimi Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yolları ayırma kararı aldı. Yeşil Siyahlı yönetimin yeni teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

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