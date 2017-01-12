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Sabri'nin eşi hastanelik oldu !

SABRİ'NİN EŞİ HASTANELİK OLDU !

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu rahatsızlanan eşini hastaneye getirdi, çıkışta gazetecileri gören Sarıoğlu ailesi şaşkına döndü.

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Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, önceki akşam eşi Yağmur Sarıoğlu'nu apar topar Ulus'taki özel bir hastaneye getirdi. Çıkışta kendilerini bekleyen gazetecileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen Sarıoğlu çifti hızla araçlarına yöneldi.

"BİRAZ ÜŞÜTTÜ GALİBA"

 Yağmur Sarıoğlu'nun durumunu soran gazetecilere cevap veren ünlü futbolcu, "Biraz üşüttü galiba. Serum verdiler. Şimdi daha iyi" dedi. Yağmur Sarıoğlu'nun bitkin hali dikkatlerden kaçmadı.

Pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, sık sık paylaştığı ilginç videolarıyla binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

AMK Gazetesi
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