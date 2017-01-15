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Sabri'den 5 yıl sonra gelen gol

SABRİ'DEN 5 YIL SONRA GELEN GOL

Sabri Sarıoğlu, tam 1750 gün sonra Süper Lig’de ağları sarsmayı başardı.

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Galatasaray’ın, deplasmanda Atiker Konyaspor'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, sarı-kırmızılıların tek golü 51'de Sabri'den geldi. Tecrübeli sağ bek, dünkü maçta 5 kez topu kaleye göndererek karşılaşmanın en çok şut çeken oyuncusu da oldu. Süper Lig'de 16 karşılaşmada forma giyen Sabri, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Birçok kesimin eleştirisine maruz kalan 32 yaşındaki oyuncu attığı golle adeta herkese cevap verdi. 

EN SON GOL ORDUSPOR’A 

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de en son 1750 gün önce 31 Mart 2012'de, şu anda 3. Lig 3. Grup'ta bulunan Orduspor'un filelerini havalandırmıştı. Tecrübeli sağ bek ayrıca Atiker Konyaspor karşısında oynadığı son 5 karşılaşmada 3 asist yapıp 1 kez de topu ağlarla buluşturarak 4 gole direkt katkıda bulunmuş oldu. Galatasaray, 32 yaşındaki oyuncunun gol attığı son 13 karşılaşmada 12 galibiyet alıp 1 kez berabere kaldı ve hiç kaybetmedi.

AMK Gazetesi
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