Ryan Babel Beşiktaş'ta !

Beşiktaş, Deportivo La Coruna forması giyen Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Hollandalı yıldız ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kendisini iki buçuk yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atan Hollandalı oyuncunun hafta sonu İstanbul'a gelmesi planlıyor.



İspanya Kral Kupası'nda Deportivo La Coruna forması ile son maçını Real Betis'e karşı oynayan ve karşılaşmada bir de gol atan Babel, İspanyol ekibine veda etti.



Beşiktaş'ın gün içinde Hollandalı sporcu ile ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.



Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babel, takım ismi vermeden ayrılacağını açıklayarak, "Ailevi sebeplerden dolayı, yabancı bir takımdan aldığım teklifi kabul edeceğim." dedi.

RYAN BABEL KİMDİR?

30 yaşındaki, 1.87 boyundaki Hollandalı yıldız 42 kez giydiği Hollanda Milli Takımıformasıyla 5 gol attı.

2013-2015 yılları arasında ülkemizde Kasımpaşa forması giyen Ryan Babel, Liverpool, Ajax, Hoffenheim ve Al Ain formaları da giymişti.