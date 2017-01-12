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Rus takımları kamp programlarını iptal ediyor

RUS TAKIMLARI KAMP PROGRAMLARINI İPTAL EDİYOR

Rus futbol takımları da Türkiye'de yapmayı planladıkları kampları terör olayları sebebiyle birer birer iptal ediyor.

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Rusya'nın Premier liginindeki Lokomotif Moskova takımının ardından Krasnodar ve Zenit de Türkiye kamplarını iptal etme kararı aldı.

Lokomotif kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Belek'te yapılması planlanan kampın yerinin Estepona (İspanya) olarak değiştirildiği duyuruldu.

Lokomotif Teknik Direktörü Yuri Semin, "Bilinen nedenlerden dolayı takımı garantiye almak için" bu kararın alındığını söyledi. Zenit ise Türkiye yerine Dubai'de kampa girdi.

Bu iptal kararlarının, kış dönemini futbol kampları ile doldurarak ayakta kalan pek çok otel için büyük darbe olacağı vurgulanıyor.

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