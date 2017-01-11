Rosetti’den Fatih Terim’e teşekkür

Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, ilk olarak mücadeleler, el ve kolların kural dışı kullanımı, profesyonel fauller, elle oynamalar, ofsayt, itirazlar adı altında 6 başlığı video yoluyla hakemlere görsel olarak anlattı. Rosetti, sunum öncesi yaptığı konuşmasında ise, “Fatih Terim’e video hakemlik ve değerli fikirlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum” dedi. Mental ve teknik açıdan yüz görüntü üzerinde pozisyon izleyerek hazırlandıklarını ifade eden Rosetti, “Sonuç olarak futbol her zaman hızlanarak devam ediyor. Çok fazla çalışarak hazırlık yapmamız gerekiyor. Futbol uluslararası dil kullanıyor ve Türkiye’de UEFA’da ve Dünya’da da aynı dili kullanmak zorundayız. UEFA’dan gelen görüntülere göre kendi çizgimizi açıklayacağız. Hakemlerin ilk önceliği oyunu korumak, oyuncuları korumak ve oyunun imajını korumak” diye konuştu.

Arkadan yapılan sakatlayıcı faullere kırmızı kart

Rosetti video ile pozisyonlarla ilişkin yapılan görsel anlatımda özellikle ikili mücadeleler sırasında futbolcuların birbirlerine arkadan yaptığı sert ve sakatlanmaya yönelik hareketlerin kırmızı kart ile cezalandırılması konusunda hakemlere uyarılarda bulundu.