Rooney'e haftalık 820 bin Euro

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Wayne Rooney'e Çin'den teklif geldi. İngiliz gazetesi Daily Mirror'un haberine göre, Guangzhou Evergrande takımı, Wanye Rooney'e haftalık 700 bin Sterlin (820 bin Euro) teklif etti.



Çin Süper Ligi'nin şampiyonu Guangzhou Evergrande'de Paulinho, Jackson Martinez ve Alan gibi yıldızlar forma giyiyor. Geçtiğimiz günlerde bir başka Çin takımı Shangai SIPG, Chelsea'den Oscar'ı 60 milyon Euro'ya kadrosun katmıştı.



2019 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi devam eden Wayne Rooney'i transfer etmek isteyen Çin kulübünün bonservis bedeli olarak ise İngiliz devine 15 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.