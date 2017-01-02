Ronaldo’dan Kroos’a tokat gibi yanıt

Real Madrid’de yeni yıl tartışmalı başladı. Toni Kroos’un resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda Almanya’nın Brezilya’yı 7-1 yendiği maça göndermede bulunan Kroos, takım arkadaşı Marcelo’nun tepkisini çekti. Marcelo da Twitter hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Marcelo’nun vatandaşı eski efsane golcü Ronaldo da tartışmaya kayıtsız kalmadı ve Kroos’a kapak niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

İşte tartışmaları başlatan Kroos’un paylaşımı:

Ve vatandaşı Marcelo’nun üzüldüğünü gören Ronaldo’nun 2002 Dünya Kupası finalinde Brezilya’nın Almanya’yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı maça gönderme yaparak Kroos’u bitirdiği paylaşımı: