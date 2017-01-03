Ronaldo kadroya alınmadı

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu’nda Sevilla ile karşılaşacak olan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane, yıldız isim Cristiano Ronaldo’yu kadroya dahil etmedi.

2017’de ilk maçına Santiago Bernabeu’da çıkacak olan Madrid ekibinde Fransız teknik adam, Çarşamba günü oynanacak karşılaşma için yıldız isme izin verdi. Ayrıca kadroda Mateo Kovacic, Lucas Vazquez, Sergio Ramos ve Pepe de yer almıyor.

Öte yandan Cristiano Ronaldo bugün tatilini devam ettirmek için Portekiz’de doğduğu şehir olan Madeira’daki CR7 Oteli’ne gitti.