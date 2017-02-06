Ronaldinho'nun ilk durağı Nusret oldu

Ayağının tozuyla Etiler'de bulunan ünlü kebapçı Nusret'e giden Ronaldinho, kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe'nin mekanında ziyafet çekti.



36 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye gelme nedeninin okul açmak için olduğunu söyledi.



'RÜŞTÜ ÇOK İYİ ARKADAŞIM'



“Türkiye’den hangi futbolcuları tanıyorsunuz?” sorusuna ünlü yıldız, “Rüştü Reçber çok iyi arkadaşımdır. Arda Turan’ı da biliyorum” yanıtını verdi.



Nusret, Leonardo DiCaprio'ya yemek servisi yaptı Nusret, Leonardo DiCaprio'ya yemek servisi yaptı



'BEŞİKTAŞ'A GELECEKTİM'



Ronaldinho, bir dönem gündeme gelen Türkiye’ye transferi hakkında da şöyle konuştu: “Beşiktaş’a gelecektim ama şartlar yerine gelmedi.”