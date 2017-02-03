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Ronaldinho Türkiye'ye geliyor

RONALDİNHO TÜRKİYE'YE GELİYOR

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

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Türk kulüplerinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü transfer etmeyi başaramadığı Ronaldinho, sonunda ülkemize adım atmaya hazırlanıyor..

Brezilyalı futbol efsanesi, resmi Twitter hesabından yayınladığı kısa videoda "İstanbul'daki dostlarım, Cumartesi orada olacağız. Görüşürüz!" diyerek, kısa süre sonra Türkiye'de olacağının mesajını verdi. Ancak 36 yaşındaki yıldız, İstanbul'a gelme sebebine dair bir açıklama yapmadı.
 
Geçtiğimiz yıllarda adı Beşiktaş ve Antalyaspor'la anılan sambacı, bir süredir herhangi bir takımda futbol oynamazken, eski takımı Barcelona'nın kulüp elçisi olarak atanmıştı. Brezilyalı oyuncunun, Katalan temsilcisini birçok etkinlik ve törende elçi unvanıyla temsil edeceği belirtilmişti.

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