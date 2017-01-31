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Rodriguez La Liga'ya döndü

RODRİGUEZ LA LİGA'YA DÖNDÜ

Galatasaray ile yolları sezon başında ayrılan İspanyol futbolcu Jose Rodriguez, Bundesliga'da Mainz formasıyla beklediğini bulamadı.

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Ligde 2, kupada 2 olmak üzere toplam 4 maçta forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Alman ekibinden ayrılarak tekrar ülkesine döndü ve satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Malaga'ya transfer oldu.

Teknik direktörlüğünü Marcelo Romero'nun yaptığı Malaga ile el sıkışan Rodriguez, satın alma opsiyonlu kiralık bir sözleşme ile mavi-beyazlı ekibin yolunu tuttu.
 
Kente varan ve sağlık kontrollerinden geçen oyuncu, bir buçuk yıl aranın ardından tekrar La Liga'ya döndü. Real Madrid altyapısından yetişen Rodrigues, Real A takımında fazla forma şansı bulamamış, bir dönem de Deportivo'da oynamıştı.  

Milliyet
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