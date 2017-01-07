Rodrigues'te mutlu son ! Anlaşma tamam...

Sarı-kırmızılılar, Yunan ekibi ile 3.5 milyon euroya el sıkışırken 4 yıllık sözleşme yapılan Garry Rodrigues’in bugün veya yarın İstanbul’a geleceği bildirildi.

Galatasaray’a ara transferde ilk müjdeli haber geldi. Cim-Bom günlerdir sonuç beklediği Garry Rodrigues transferinde mutlu sona ulaştı.



Sarı-kırmızılılara gelmek için idmanlara çıkmayan ve bu yüzden maç kadrolarına alınmayan Hollandalı futbolcu için PAOK sonunda futbolcuyu verme kararı aldı. İki kulüp 3.5 milyon euroya anlaşırken 26 yaşındaki futbolcu Galatasaray’la 4 senelik anlaşma yaptı.

Yaşanan olumlu gelişmeler üzerine Rodrigues’in bugün veya yarın İstanbul’a geleceği bildirildi. Pazartesi günü transferin resmiyete döküleceği bildirildi. Palmeiras’ın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo için kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray’da Lukas Podolski’nin Çin’den gelen teklifleri kabul etmesi durumunda Norkopping’de oynayan 25 yaşındaki futbolcusu Sebastian Andersson’un transferinin gündeme geleceği bildirildi.



Bu arada Garry Rodrigues gelmeden süratiyle ilgili şöhreti Türkiye’ye geldi.

26 yaşındaki futbolcuyu MİLLİYET’e değerlendiren Yunan gazeteci Yannis Georgopoulos, oyuncunun en önemli özelliğinin sürati olduğuna dikkat çekti.



İşte Georgopoulos’un ağzından Rodrigues:

PAOK’un en iyi oyuncusu. En önemli özelliği sürati... Zaten bu yüzden ülkede kendisine ‘Hızlı Garry’ lakabı takıldı. Adam eksiltme özelliğiyle kanatlardan sıfıra seri bir şekilde iner, içeri katederek ceza sahasını karıştırır. Topu etkili bir şekilde arkadaşlarıyla buluşturarak golle buluşmalarını sağlar. Hızı ve tekniğiyle Bruma’yı aratmaz”