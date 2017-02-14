'Rodrigues'i oynat' talimatı !

Galatasaray'da Mehmet Özbek'in, Kayserispor maçı öncesi Riekerink'in hazırladığı 11'e müdahale ettiği ve Garry Rodrigues'in oynatılmasını istediği iddia edildi.

Galatasaray’ın Kayserispor’a 2-1 yenildiği maç öncesi kadro seçimi ile ilgili yaşananlar şaşılacak cinsten. Kayserispor mağlubiyetinin faturası teknik direktör Rikerenk’e kesildi. Ancak Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek’in Kayseri maçı 11’ine müdahale ettiği ve Rodrigues’in 11’de oynaması için Hollandalı çalıştırıcıya direktif verdiği iddia edildi.

Son kararı Josue’ydi

Riekerink, rakiplerinin puan kaybettiği haftada oynanacak Kayserispor maçında Eren Derdiyok ve Podolski’yi ileri uçta beraber oynatmak istiyordu. Eren’in hafif sakatlığına rağmen bu sistemi denedi. Eren’in hafif sakatlığı bu duruma engel oldu. Bu kez Josue’yi deneyen Hollandalı teknik adam Kayserispor maçında 10 numara bölgesinde Josue’yi oynatmaya karar verdi.

Oyuncular da şaşırdı

Mehmet Özbek’in “Rodrigues’i 11’de oynatalım” talimatıyla Riekerink’in bütün planları çöpe gitti. Bu duruma futbolcular da çok şaşırdı çünkü Rodrigues hafta içinde 1 gün dışında hep yedek takımla çalışmıştı.

2. yarıda dönebildi

Kayserispor maçının ilk yarısı 0-2 bitince Riekerink 2. yarıya 2 değişiklikle başladı. Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin oyundan çıktı ve yerlerine Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş dahil oldu. Riekerink böylelikle hafta içi hazırladığı Kayserispor planını ikinci yarıda devreye sokabildi.

3.5 milyon Euro’ya geldi

Garry Rodrigues devre arasında Galatasaray’a 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle alınmıştı. Takımın golcü, stoper, orta saha, hatta savunma beki sıkıntısı varken bir kanat oyuncusu daha alınması tepki çekerken, Hollandalı oyuncunun yetersiz performansı eleştiri oklarının yönetime dönmesine yol açtı.

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