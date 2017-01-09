Rodrigues'i Nani'ye benzettiler

Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Garry Rodrigues'in imzası artık saatleri sayıyor. ‘Scout' ekibinin keşfi olan Yeşil Burunlu (Cape Verde) futbolcu, Türkiye'de fazla bilinmese de Avrupa'da ‘yatırımı hak eden' bir isim olarak tanınıyor. Yunan gazeteci Sotiris Milios, Radyospor'a PAOK'ta iki yıldır takip ettiği 26 yaşındaki oyuncuyu değerlendirdi. Milios, Bruma benzetmesine karşın Rodrigues'in daha çok eski Fenerbahçeli Nani'yi andırdığını aktardı.

İşte o sözler:

‘Garry Rodrigues, Yunanistan Ligi'nde son dönemin en hızlı oyuncusu, bu sene özellikle dikkat çekti. Her iki kanatta da oynayabilir. Oldukça süratli. Geçen sezon PAOK Teknik Direktörü Igor Tudor, onu 3-5-2'nin sağ kanadında da kullanmıştı. Bruma benzetmelerini duydum ama tarz olarak daha çok Nani'yi andırıyor. Cape Verde Milli Takımı hocası da benzer şeyler söylemişti.”

Milios, “Bruma bir yıldız. Garry daha çok takım oyuncusu konumunda. Gelişime açık. Fiyatını katlayabilir” görüşünü savundu.