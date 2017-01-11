Rodrigues'e imza töreni yapılmayacak

RODRİGUES'E İMZA TÖRENİ YAPILMAYACAK Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, yarın medyanın karşısına çıkıyor. Son Gelişmeler 11.01.2017 18:38

Galatasaray’ın yeni transferi Garry Rodrigues, ayağının tozuyla medyanın karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılıların 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için imza töreni düzenlenmeyecek. Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Teknik direktör Jan Olde Riekerink’le birlikte maç toplantısına katılacak olan futbolcunun, basın önünde sözleşme imzalamayacağı öğrenildi. Sözleşmeyi zaten imzaladığı ifade edilen 26 yaşındaki futbolcunun, rutin maç toplantısında basın mensuplarının karşısına çıkacağı belirtildi. AMK Gazetesi 22