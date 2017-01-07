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'Rodrigues çok hızlı ama saç-baş yoldurabilir'

'RODRİGUES ÇOK HIZLI AMA SAÇ-BAŞ YOLDURABİLİR'

Yunan gazeteci Yannis Georgopoulos, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues ile ilgili yorumda bulundu.

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Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Garry Rodrigues'i Yunan gazeteci Yannis Georgopoulos Skorer için değerlendirdi. PAOK formasıyla geçtiğimiz sezon 7 gol-6 asistle oynayan, bu sezon ise şu ana dek 6 gol-8 asist rakamını yakalayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun en önemli özelliğinin sürati olduğuna dikkat çekti:  

Ona 'Hızlı Garry' diyorlar

"Garry Rodrigues PAOK'un en iyi oyuncusu. En önemli özelliği sürati. Zaten bu yüzden ülkede kendisine Hızlı Garry lakabı takıldı. Adam eksiltme özelliğiyle kanatlardan sıfıra seri bir şekilde iner, içeri katederek ceza sahasını karıştırır, topu etkili bir şekilde arkadaşlarıyla buluşturarak golle buluşmalarını sağlar. Hızı ve tekniğiyle Bruma'yı aratmaz ve daha etkili olduğu mevki sol kanattır. 

Saç baş yoldurabilir

Ancak çok iyi bir bitirici olduğunu söyleyemem. Kaleyi çokça yoklasa da sıklıkla gol kaçırır, bazen 'bu nasıl gol olmaz' denilen pozisyonları kaçırarak saç baş yoldurabilir. Galatasaray taraftarı bunu bilmeli. Öte yandan tam tersi çok zor görünen spekteküler gollere de imza atar. Eksik yönlerini biraz geliştirirse daha komple bir oyuncu olacak".  

Riekerink yakından tanıyor

Hollanda'da doğma büyüme olan, milli takım tercihini ise Yeşil Burun Adaları'ndan yana kullanan futbolcuyla ilgili Gazzetta.gr muhabiri şöyle devam etti:

"Riekerink, Emmen takımını çalıştırdığı dönemden Rodrigues'i yakından tanıyor ve oyuncunun alınmasını bizzat istedi. Hollanda futbol mentalitesiyle yetişmiş futbolcunun, Galatasaray'da otutrmaya çalıştırdığı oyun yapısına iyi uyacağını düşündüğü için. Top class bir oyuncu değil ama bence sarı-kırmızılılara sistem içinde katkı sağlar."

Milliyet
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